Из какого фильма песня «Первым делом самолеты»?
Из какого фильма песня «Первым делом самолеты»?
Почемучка
12 июля 2017
Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:
Песня «Первым делом самолеты» - из фильма «Небесный тихоход» 1945 года.
Видео:
Теги:
песни и музыка из фильмов
Комментарии
