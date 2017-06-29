Из какого фильма песня «Мы эхо»?

Песня, которая называется «Эхо любви» («Мы эхо, мы долгое эхо друг друга») знакома практически всем поклонникам советского кино в исполнении Анны Герман и звучала в фильме «Судьба» (1977) с Евгением Матвеевым и Юрием Яковлевым.
