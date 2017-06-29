Меню
Из какого фильма песня «Мы эхо»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Песня, которая называется «Эхо любви» («Мы эхо, мы долгое эхо друг друга») знакома практически всем поклонникам советского кино в исполнении Анны Герман и звучала в фильме «Судьба» (1977) с Евгением Матвеевым и Юрием Яковлевым.

karaganovp24 13 августа 2022, 18:41
Судьба» (1977)
