Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снят фильм «Ворошиловский стрелок»?

Где снят фильм «Ворошиловский стрелок»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Криминальная драма Станислава Говорухина снималась преимущественно в Калуге. При этом здесь были сняты не только натурные сцены с городскими улицами, большинство сцен были сыграны в квартирах местных жителей. Участие в съемках принимали как обычные горожане, так и артисты калужских театров. Так, например, Владислав Голоднов, актер городского ТЮЗа, сыграл в фильме персонажа по кличке Слава Скарлатина. В интервью он вспоминал, что на съемочной площадке царила легкая и дружеская атмосфера. Именитые актеры – Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, Александр Пороховщиков – общались с местными коллегами как со старыми друзьями.

После премьеры Голоднова стали узнавать на улицах города, просить автографы на память.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
