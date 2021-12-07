Где снят фильм «Ворошиловский стрелок»?

Наш ответ:

Криминальная драма Станислава Говорухина снималась преимущественно в Калуге. При этом здесь были сняты не только натурные сцены с городскими улицами, большинство сцен были сыграны в квартирах местных жителей. Участие в съемках принимали как обычные горожане, так и артисты калужских театров. Так, например, Владислав Голоднов, актер городского ТЮЗа, сыграл в фильме персонажа по кличке Слава Скарлатина. В интервью он вспоминал, что на съемочной площадке царила легкая и дружеская атмосфера. Именитые актеры – Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, Александр Пороховщиков – общались с местными коллегами как со старыми друзьями.