Где снят фильм «Левиафан»?

Наш ответ:

Всем известно, что в основе сюжета картины Андрея Звягинцева «Левиафан» лежит реальная история американского сварщика Марвина Химейера, который поднял бунт против несправедливости городских властей. И поскольку эта история происходила в маленьком провинциальном городке в пустынном штате Колорадо, перед режиссером встала задача поиска натуры, подходящей для того, чтобы перенести сюжет в реалии современной России. В поисках необходимой локации съемочная группа объездила, без преувеличения, полстраны. В конце концов идеальное для съемок место нашлось в крохотном селе Териберка, стоящем на берегу Баренцева моря.