Где снят фильм «Левиафан»?

Где снят фильм «Левиафан»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Всем известно, что в основе сюжета картины Андрея Звягинцева «Левиафан» лежит реальная история американского сварщика Марвина Химейера, который поднял бунт против несправедливости городских властей. И поскольку эта история происходила в маленьком провинциальном городке в пустынном штате Колорадо, перед режиссером встала задача поиска натуры, подходящей для того, чтобы перенести сюжет в реалии современной России. В поисках необходимой локации съемочная группа объездила, без преувеличения, полстраны. В конце концов идеальное для съемок место нашлось в крохотном селе Териберка, стоящем на берегу Баренцева моря.

По словам критиков, дело было не столько в захватывающих дух пейзажах, сколько в том, что вся природа вокруг Териберки сохранила свою первозданную, библейскую красоту, что и подкупило Звягинцева, известного своей любовью к ветхозаветным символам и отсылкам.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Левиафан
Левиафан драма
2014, Россия
7.0
