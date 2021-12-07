Меню
Где снимали «Призрак дома на холме»?

Где снимали «Призрак дома на холме»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Экранизация одноименного романа Шерли Джексон 1999 года снималась в Англии. Поместье Харлакстон-Мэнор, расположенное в графстве Линкольншир, для съемок предоставил его владелец – университет Эвансвилл. Во время работы над созданием фильма в стенах старинного дома постоянно звучали записи всевозможных жутких стонов, скрипов и шорохов. Это настраивало актеров на нужную волну. Сериал, вышедший в 2018 году на стриминговом сервисе Netflix, снимали в городе Атланта и его окрестностях.

Внутреннее убранство зловещего дома воссоздали в павильонах студии, а фасад позаимствовали у особняка Бишем-Мэнор.

 

