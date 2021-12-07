Где снимали «Конек-горбунок» (2021)?

Съемки фильма «Конек-горбунок» (2021) проходили в крупнейшем съемочном павильоне России, расположенном под Санкт-Петербургом. Этот павильон, переоборудованный из складского помещения, занимает более 7000 кв. м — подобного размера нет даже на крупнейших европейских студиях. Такое пространство оказалось необходимым для создания масштабных декораций и работы с компьютерной графикой, которая покрывает 95% экранного времени фильма.
Для удобства съемок в павильоне были построены грандиозные декорации: например, частично воссоздан фасад царского дворца высотой 8 метров и длиной 40 метров. Дополнительно были созданы условные объекты зеленого или синего цветов, которые позднее заменялись на цифровые элементы. Это позволило актерам взаимодействовать с будущими сказочными персонажами и предметами, такими как Конек-горбунок или Жар-птица.
Ответственность за визуальные эффекты лежала на студии CGF. Сложнейшая работа по созданию сказочной реальности включала уникальные технологии, такие как система «Вьюга», позволяющая заранее визуализировать сцены. Благодаря этому подходу удалось достичь высочайшего уровня проработки, который стал визитной карточкой фильма.
