Где снимали «Конек-горбунок» (2021)?

Наш ответ:

Съемки фильма «Конек-горбунок» (2021) проходили в крупнейшем съемочном павильоне России, расположенном под Санкт-Петербургом. Этот павильон, переоборудованный из складского помещения, занимает более 7000 кв. м — подобного размера нет даже на крупнейших европейских студиях. Такое пространство оказалось необходимым для создания масштабных декораций и работы с компьютерной графикой, которая покрывает 95% экранного времени фильма.

Для удобства съемок в павильоне были построены грандиозные декорации: например, частично воссоздан фасад царского дворца высотой 8 метров и длиной 40 метров. Дополнительно были созданы условные объекты зеленого или синего цветов, которые позднее заменялись на цифровые элементы. Это позволило актерам взаимодействовать с будущими сказочными персонажами и предметами, такими как Конек-горбунок или Жар-птица.