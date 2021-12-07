Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Тихое место»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Нашумевший фильм ужасов «Тихое место» стал дебютом знаменитого американского киноактера Джона Красински в качестве режиссера и сценариста. Кроме того, Джон исполнил в фильме сразу несколько ролей. Эта история стала для Красински глубоко личной, поэтому неудивительно, что он вложил в картину всего себя. Поиски натуры начались в январе 2017 года. Джон объездил половину штата Нью-Йорк, пока не нашел идеальную ферму в крохотном городке Полинг. Там был построенный в XIX веке дом, зловещий амбар и даже водопад, окруженные сотнями метров кукурузных полей. Это место как будто было построено специально для сценария, поэтому членам съемочной группы даже не пришлось прибегать к павильонным съемкам: все сцены были отсняты на месте, включая несколько декораций в бывшей школе верховой езды.

Позже Красински признавался, что без невероятной локации фильма могло и не быть.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тихое место
Тихое место ужасы, мистика
2018, США
7.0
