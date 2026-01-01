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Леон Рассом
Leon Russom
Киноафиша
Персоны
Леон Рассом
Леон Рассом
Leon Russom
Дата рождения
6 декабря 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Путешественник
Биография Леона Рассома
Родился 6 декабря 1941 года. Литл-Рок, Арканзас, США.
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Популярные фильмы
8.4
Побег
(2005)
8.2
Секретные материалы
(1993)
7.4
Тихое место
(2018)
Фильмография Леона Рассома
6.4
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The Primevals
приключения, фантастика
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7.4
Тихое место
A Quiet Place
ужасы, мистика
2018, США
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Рецензия
4.8
Дом моих кошмаров
Bethany
ужасы
2017, США
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Рецензия
8.4
Побег
драма, криминал, триллер
2005, США
5.1
Двойной дракон
Double Dragon
сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения
1994, США
8.2
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика
1993, США
5.5
Свежие лошади
Fresh Horses
драма
1988, США
7.1
Нет выхода
No Way Out
боевик, криминал, драма
1987, США
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