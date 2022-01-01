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Леон Рассом
Леон Рассом
Leon Russom
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Леон Рассом
Leon Russom
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Дата рождения
6 декабря 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Леона Рассома
Родился 6 декабря 1941 года. Литл-Рок, Арканзас, США.
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Фильмография Леона Рассома
Дом моих кошмаров
ужасы
2017, США
5.0
Двойной дракон
сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения
1994, США
6.0
Свежие лошади
драма
1988, США
5.0
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