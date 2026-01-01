Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леон Рассом
Леон Рассом Leon Russom
Киноафиша Персоны Леон Рассом

Леон Рассом

Leon Russom

Дата рождения
6 декабря 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Путешественник

Биография Леона Рассома

Родился 6 декабря 1941 года. Литл-Рок, Арканзас, США.

Популярные фильмы

Побег 8.4
Побег (2005)
Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)
Тихое место 7.4
Тихое место (2018)

Фильмография Леона Рассома

Основа выбора 6.4
Основа выбора The Primevals
приключения, фантастика 2023, США
Тихое место 7.4
Тихое место A Quiet Place
ужасы, мистика 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дом моих кошмаров 4.8
Дом моих кошмаров Bethany
ужасы 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Побег 8.4
Побег
драма, криминал, триллер 2005, США
Двойной дракон 5.1
Двойной дракон Double Dragon
сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения 1994, США
Секретные материалы 8.2
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика 1993, США
Свежие лошади 5.5
Свежие лошади Fresh Horses
драма 1988, США
Нет выхода 7.1
Нет выхода No Way Out
боевик, криминал, драма 1987, США
Показать еще
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше