Где снимали фильм «Северное сияние»?

Елена Королева 2 декабря 2021 Дата обновления: 2 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки детективного мини-сериала, основанного на книгах Виктории Платовой, проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Таинственную атмосферу авторам проекта удалось создать благодаря съемкам в старинных усадьбах, на Крестовском острове, в стенах старого форта, расположенного в Кронштадте. Главными героинями «Северного сияния» стали писательница Агата Север и ее неизменная спутница – помощница Маруся. Их роли исполнили Ирина Горячева и Анна Дулова. По словам последней, сериал для нее в первую очередь – история необычного тандема, за которым зрителям будет крайне интересно наблюдать.

В настоящий момент вышло уже девять фильмов, каждый из которых состоит из двух серий.

 

