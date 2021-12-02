Где снимали фильм «Северное сияние»?

Съемки детективного мини-сериала, основанного на книгах Виктории Платовой, проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Таинственную атмосферу авторам проекта удалось создать благодаря съемкам в старинных усадьбах, на Крестовском острове, в стенах старого форта, расположенного в Кронштадте. Главными героинями «Северного сияния» стали писательница Агата Север и ее неизменная спутница – помощница Маруся. Их роли исполнили Ирина Горячева и Анна Дулова. По словам последней, сериал для нее в первую очередь – история необычного тандема, за которым зрителям будет крайне интересно наблюдать.
В настоящий момент вышло уже девять фильмов, каждый из которых состоит из двух серий.
