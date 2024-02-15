Где снимали фильм "Одна жизнь"?

Наш ответ:

Фильм снят в Лондоне и Праге, начиная с 2022 года.

Фильм "Одна жизнь" рассказывает о Николасе Уинтоне, который спас 669 детей еврейского происхождения во времена нацистского режима. Основанная на реальной истории Николаса Уинтона, драма привлекла ролью Энтони Хопкинса, который играет роль британского аналога Оскара Шиндлера.

Фильм рассказывает историю Николаса Уинтона, брокера из Лондона, который, посетив Чехословакию в 1938 году, решает спасти детей, бежавших от нацистов. Его восхитительные усилия привели к спасению сотен детей, история которого вызывает восхищение и воспоминания о его подвигах.

Сюжет фильма описывает, как Николас Уинтон, при поддержке матери, решает спасти еврейских детей, бедствующих в условиях грозящей депортации. Изображенные события происходят во времена нарастающего угрозы вторжения нацистов. После 50 лет Николас обнаруживает свои старые документы о спасении детей и рассматривает возможность донесения своей истории до общественности через телешоу "Это жизнь!".

Экранизация реальной истории Николаса Уинтона привлекает внимание к его подвигам и ценным усилиям по спасению детей в тяжелые времена Холокоста.