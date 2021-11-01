Где снимали фильм «Моя морячка»?

Наш ответ:

В самом начале девяностых, на закате существования Советского Союза, кинематограф переживал не лучшие времена: денег почти не было, большинство советских звезд уже закатилось, а вся страна была отснята вдоль и поперек. Тем более неожиданным стал огромный зрительский успех новой картины Анатолия Эйрамджана «Моя морячка». Сценарий фильма Эйрамджан снимал самостоятельно, и снимался он практически на коленке: микроскопический бюджет просто не позволял добавить больше десяти смен. Почти весь фильм был снят в Коктебеле, знаменитом курорте, который каждое лето наводняли сотни тысяч советских граждан. Эта атмосфера повлияла и на съемочную группу: каждый вечер по окончании съемочного дня актеры и режиссер устраивали шумные застолья.