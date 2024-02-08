Где снимали фильм "Мастер и Маргарита"?

Наш ответ:

Хотя основная часть сюжета фильма "Мастер и Маргарита" происходит в Москве, съемки проходили не только в столице, но и в Санкт-Петербурге.

Сцены с особняком, где жил Мастер, снимали на улице Бурденко в Москве. Здание, изображенное в роли жилища писателя, - это знаменитый исторический дом Палибина на улице Бурденко, 23, XIX века. Этот небольшой одноэтажный дом в Хамовниках с характерным серо-голубым фасадом, гипсовым декором, полуподвалом и внутренним садом был подвергнут капитальной реставрации в 2023 году.

Действие романа Булгакова начинается на Патриарших прудах в Москве, где Берлиоз и Бездомный встречают Воланда. Этот знаменитый московский сквер также можно увидеть в новой экранизации, например, в сцене, где Мастер и Маргарита гуляют после их случайной встречи на улице.

Сцену беседы Сатаны с членами МАССОЛИТа и гибели Берлиоза снимали уже в Санкт-Петербурге. На заднем плане можно разглядеть фонтанный ансамбль и Дом Советов на Московской площади - одно из самых больших зданий советской эпохи.

Монументальная каскадная лестница психиатрической лечебницы, куда попадает Мастер, снята в новом здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге.

Сцена бала у Сатаны была снята в здании Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге.

Кроме того, "нехорошая квартира", где жили Берлиоз и Лиходеев, а также Воланд со свитой, находится на Таврической улице в Петербурге в доходном доме Хренова.