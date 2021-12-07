Где снимали фильм «Красавица и чудовище» (2017)?

Наш ответ:

Сценарий к новой адаптации великой сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон 1756 года «Красавица и чудовище» написал Стивен Чбоски, ранее уже снявший по собственному роману фильм «Хорошо быть тихоней» с той же Эммой Уотсон в главной роли. Новый фильм был просто обязан перещеголять своих предшественников изображением замка чудовища, в котором разворачивается основной сюжет. Съемки картины начались в мае 2015 года в павильонах Shepperton Studios в графстве Суррей, Англия. Таверна Гастона была найдена неподалеку, в деревне Крэнли, а дом Белль – в Лакоке, что в графстве Уилтшир. Замок в фильме был построен с нуля и доработан с помощью компьютерной графики, но при его создании художник-постановщик Сара Гринвуд вдохновлялась реальным замком Шато де Шамбор во Франции.