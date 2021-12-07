Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Красавица и чудовище» (2017)?

Где снимали фильм «Красавица и чудовище» (2017)?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Сценарий к новой адаптации великой сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон 1756 года «Красавица и чудовище» написал Стивен Чбоски, ранее уже снявший по собственному роману фильм «Хорошо быть тихоней» с той же Эммой Уотсон в главной роли. Новый фильм был просто обязан перещеголять своих предшественников изображением замка чудовища, в котором разворачивается основной сюжет. Съемки картины начались в мае 2015 года в павильонах Shepperton Studios в графстве Суррей, Англия. Таверна Гастона была найдена неподалеку, в деревне Крэнли, а дом Белль – в Лакоке, что в графстве Уилтшир. Замок в фильме был построен с нуля и доработан с помощью компьютерной графики, но при его создании художник-постановщик Сара Гринвуд вдохновлялась реальным замком Шато де Шамбор во Франции.

За свою вдохновенную работу Гринвуд получила множество престижных международных премий и первую в своей карьере номинацию на «Оскар».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красавица и чудовище
Красавица и чудовище фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше