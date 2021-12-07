Где снимали фильм «Калина красная»?

Съемки фильма проходили в Вологодской области – в деревне Мериново, которая в настоящее время носит название Садовая. Локация была крошечная – поселение состояло всего из десяти домов, при этом половина из них была задействована в съемочном процессе. Ряд сцен был снят в деревне Тимонино, где специально для фильма возвели автобусную остановку, а местную столовую перестроили в чайную. Веранда, на которой расположились в кадре герои, была пристроена по инициативе кинематографистов.
Начальные сцены фильма, где Егор Прокудин выходит из колонии, снимались на острове Огненный в исправительной колонии 256/5.
