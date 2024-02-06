Где снимали фильм "Холоп 2"?

Наш ответ:

Съемки второй части комедии "Холоп" начались в августе 2022 года и завершились весной 2023 года. Одной из основных локаций стал поселок Пушкинские горы в Псковской области, а также проходили в разных местах Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.

В процессе съемок в создании фильма принимали участие местные жители, которые, одетые в традиционные костюмы, участвовали в съемках в качестве массовки. Псковский ансамбль "Сказ" записал несколько песен для фильма, включая "Ламбада", "Светит месяц" и "Камаринская".

"Холоп-2" - это продолжение истории о молодом парне Грише, сыне олигарха, который из-за своей беспечной жизни чуть не попал в тюрьму. Оригинальная комедия режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли стала вторым самым кассовым фильмом в России, вышедшим на большие экраны 26 декабря 2019 года. На экраны вышла и вторая часть "Холоп 2" в 2024 году, продолжая историю о избалованном мажоре Грише, который теперь сам борется с несправедливостью и капризами золотой молодежи.