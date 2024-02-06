Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Холоп 2"?

Где снимали фильм "Холоп 2"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

Съемки второй части комедии "Холоп" начались в августе 2022 года и завершились весной 2023 года. Одной из основных локаций стал поселок Пушкинские горы в Псковской области, а также проходили в разных местах Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.
В процессе съемок в создании фильма принимали участие местные жители, которые, одетые в традиционные костюмы, участвовали в съемках в качестве массовки. Псковский ансамбль "Сказ" записал несколько песен для фильма, включая "Ламбада", "Светит месяц" и "Камаринская".
"Холоп-2" - это продолжение истории о молодом парне Грише, сыне олигарха, который из-за своей беспечной жизни чуть не попал в тюрьму. Оригинальная комедия режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли стала вторым самым кассовым фильмом в России, вышедшим на большие экраны 26 декабря 2019 года. На экраны вышла и вторая часть "Холоп 2" в 2024 году, продолжая историю о избалованном мажоре Грише, который теперь сам борется с несправедливостью и капризами золотой молодежи.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холоп 2
Холоп 2 комедия
2023, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше