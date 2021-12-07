Меню
Где снимали фильм «Годзилла против Конга»?

Где снимали фильм «Годзилла против Конга»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Фильм «Годзилла против Конга», снятый к юбилею знаменитой студии Toho, знаменует первую за полвека схватку двух самых культовых чудовищ мирового кинематографа. Основные съемки картины начались в ноября 2018 года на Гавайях и в Австралии. Для съемок на Гавайях съемочная группа снимала панорамные кадры на огромном линкоре «Миссури», у водопада Маноа и в центре Гонолулу. Позже съемочная группа разбила лагерь на шоссе Калининауле, прямо на автостоянке. Для съемок этой локации они задействовали местные съемочные группы и актеров массовки. Локации в Австралии включали среднюю школу штата Майами и некоторые части Брисбена, такие как пригород Ньюстед и торговый центр Chinatown в долине Фортитьюд. Режиссер фильма Адам Вингард хотел снимать как можно больше кадров в реальных локациях и уходил на павильоны, только когда физические локации были нежизнеспособны.

Продюсер Эрик Маклеод отметил, что это произошло из-за того, что Вингард хотел передать «масштаб и размах» картины с помощью реально существующих мест.

 

Годзилла против Конга
Годзилла против Конга фантастика, боевик, драма
2021, США
