Где снимали фильм «Годзилла против Конга»?

Наш ответ:

Фильм «Годзилла против Конга», снятый к юбилею знаменитой студии Toho, знаменует первую за полвека схватку двух самых культовых чудовищ мирового кинематографа. Основные съемки картины начались в ноября 2018 года на Гавайях и в Австралии. Для съемок на Гавайях съемочная группа снимала панорамные кадры на огромном линкоре «Миссури», у водопада Маноа и в центре Гонолулу. Позже съемочная группа разбила лагерь на шоссе Калининауле, прямо на автостоянке. Для съемок этой локации они задействовали местные съемочные группы и актеров массовки. Локации в Австралии включали среднюю школу штата Майами и некоторые части Брисбена, такие как пригород Ньюстед и торговый центр Chinatown в долине Фортитьюд. Режиссер фильма Адам Вингард хотел снимать как можно больше кадров в реальных локациях и уходил на павильоны, только когда физические локации были нежизнеспособны.