Где снимали фильм «Достать ножи»?

Основные съемки фильма «Достать ножи» начались 30 октября 2018 года в Бостоне, штат Массачусетс, и продолжались до 20 декабря 2018 года. Роль особняка Тромби «сыграли» два дома. Большая часть интерьеров снималась в особняке в городе Натик, штат Массачусетс. Дом 1890-х годов постройки выполнен в французском стиле шато и представляет собой 20-комнатную резиденцию с прилегающей территорией вокруг. Библиотеку Тромби снимали особняке в городе Эймс, штат Массачусетс, – здание в стиле неоготики, построенное в начале ХХ века, которое расположено за пределами Бостона. Ресторан, в котором сидят Марта и Рэнсом, назывался The Flat Penny и находился в Берлине, штат Массачусетс.
Вскоре после съемок фильма заведение переименовали, а затем закрыли из-за незаконной деятельности нынешнего владельца.
