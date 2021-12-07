Меню
Где снимали фильм «Человек-амфибия»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Экранизация одноименного романа Александра Беляева снималась в Крыму. Изначально создатели картины планировали отправиться с экспедицией в Саргассово море, но такая поездка не укладывалась в бюджет. В итоге съемочная группа выехала в Лапсинскую бухту, которая могла похвастаться прозрачной и чистой водой. Подводные обитатели были сняты отдельно – их поместили в специальный большой аквариум. Кроме того, в кадре можно увидеть пейзажи поселка Кастрополь (ныне – Береговое), а также расположенную неподалеку от него скалу Ифигения.

В роли Буэнос-Айреса, где, по книге, разворачивается основное действо, выступил старинный квартал Ичери-шехер в Баку.

 

Владимир Коренев
Владимир Коренев
Vladimir Korenev
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Mikhail Kozakov
Николай Симонов
Nikolay Simonov
Анатолий Смиранин

Человек-амфибия
Человек-амфибия приключения, фантастика, мелодрама
1961, СССР
7.0
