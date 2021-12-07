Где снимали фильм «Человек-амфибия»?

Экранизация одноименного романа Александра Беляева снималась в Крыму. Изначально создатели картины планировали отправиться с экспедицией в Саргассово море, но такая поездка не укладывалась в бюджет. В итоге съемочная группа выехала в Лапсинскую бухту, которая могла похвастаться прозрачной и чистой водой. Подводные обитатели были сняты отдельно – их поместили в специальный большой аквариум. Кроме того, в кадре можно увидеть пейзажи поселка Кастрополь (ныне – Береговое), а также расположенную неподалеку от него скалу Ифигения.
В роли Буэнос-Айреса, где, по книге, разворачивается основное действо, выступил старинный квартал Ичери-шехер в Баку.
