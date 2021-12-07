Где снимали фильм «Чародеи»?

Большая часть натурных съемок проходила в Суздале. Именно этот старинный город, в котором снималось немало исторических и сказочных фильмов, как нельзя лучше походил на вымышленный Китежград. В роли института волшебства НУИНУ выступили сразу несколько объектов: внешний облик был скомбинирован из фасадов московской гостиницы «Союз» и суздальского «Турцентра», внутренние помещения снимали в телецентре «Останкино». Съемки заключительной сцены проходили в уже упомянутом «Турцентре».
Фойе НУИНУ, мастерская Виктора Коврова (Эммануил Виторган) и Фомы Брыля (Михаил Светин) располагались в одном и том же здании – московском Дворце культуры ЗИЛ.
Авторизация по e-mail