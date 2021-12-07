Где снимали фильм «Большая перемена»?

Съемки фильма Алексея Коренева проходили в Москве и Ярославле. В роли школы, где преподает Нестор Петрович Северов, выступил Московский государственный педагогический университет, в то время носивший имя В.И. Ленина. В Ярославле, одном из излюбленных городов советских киношников, можно увидеть Которосльную набережную, стадион «Спартаковец», Ярославский шинный завод. По сюжету, Григорий Ганжа (Александр Збруев) ходит по заводу с перевязанной рукой. Лишь в Москве создатели картины обнаружили, что в кадре бинты оказываются у Ганжи то на левой, то на правой руке.
Однако возвращаться в Ярославль и исправлять этот «ляп» не стали.
