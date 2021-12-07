Меню
Где снимали фильм «Белые росы»?

Где снимали фильм «Белые росы»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки фильма проходили в Белоруссии. Основными съемочными локациями послужили город Гродно и деревня Девятовка, расположенная на расстоянии четырех остановок от городского центра. «Белые росы» снимались в 1983 году, на тот момент Девятовку планировали снести, но этот процесс растянулся на десятилетия. Первые дома были снесены в 1980-е, последние – в 2017 году. Дом семьи Еремичей, исполнивший роль избы Федора Ходаса, был снесен в последнюю очередь. Теперь на его месте располагается жилая многоэтажка.

Интерьеры деревенских изб снимали в павильонах киностудии «Беларусьфильм».

 

