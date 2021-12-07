Где снимали фильм «Белые росы»?

Съемки фильма проходили в Белоруссии. Основными съемочными локациями послужили город Гродно и деревня Девятовка, расположенная на расстоянии четырех остановок от городского центра. «Белые росы» снимались в 1983 году, на тот момент Девятовку планировали снести, но этот процесс растянулся на десятилетия. Первые дома были снесены в 1980-е, последние – в 2017 году. Дом семьи Еремичей, исполнивший роль избы Федора Ходаса, был снесен в последнюю очередь. Теперь на его месте располагается жилая многоэтажка.
Интерьеры деревенских изб снимали в павильонах киностудии «Беларусьфильм».
