Где снимали «Джокера»?

Где снимали «Джокера»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Знаменитому Тодду Филлипсу несколько раз предлагали снимать фильмы, основанные на комиксах, но он отказался, так как считал их слишком «громкими» и скучными. По словам Филлипса, «Джокер» был создан из его идеи создать другой, более личный фильм по комиксам. Съемки начались в сентябре 2018 года в Нью-Йорке под рабочим названием «Ромео». В соответствии с идеей режиссера фильм должен был иметь очень мрачный, нуарный вид. Первая же снятая сцена изображала жесткий протест на станции Бедфорд-Парк-Бульвар в Бронксе. Съемки сцен насилия также проходили на заброшенной нижней платформе станции «Девятая авеню» в Сансет-парке в Бруклине. Съемки в Джерси-Сити начались 30 сентября. На это время перекрыли Ньюарк-авеню, а начиная с 9 ноября закрыли бульвар Кеннеди.

Итоговый фильм стал не только историей Джокера, но и портретом города Нью-Йорка, причем не того, что мы привыкли видеть на билбордах, но мрачного, тесного места, где за каждым углом поджидает опасность, обитатели улиц жестоки, а власти слепы и равнодушны.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джокер
Джокер криминал, драма
2019, США
8.0
