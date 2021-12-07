Где снимали «Джокера»?

Наш ответ:

Знаменитому Тодду Филлипсу несколько раз предлагали снимать фильмы, основанные на комиксах, но он отказался, так как считал их слишком «громкими» и скучными. По словам Филлипса, «Джокер» был создан из его идеи создать другой, более личный фильм по комиксам. Съемки начались в сентябре 2018 года в Нью-Йорке под рабочим названием «Ромео». В соответствии с идеей режиссера фильм должен был иметь очень мрачный, нуарный вид. Первая же снятая сцена изображала жесткий протест на станции Бедфорд-Парк-Бульвар в Бронксе. Съемки сцен насилия также проходили на заброшенной нижней платформе станции «Девятая авеню» в Сансет-парке в Бруклине. Съемки в Джерси-Сити начались 30 сентября. На это время перекрыли Ньюарк-авеню, а начиная с 9 ноября закрыли бульвар Кеннеди.