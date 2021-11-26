Где работали герои фильма «Служебный роман»?

Герои легендарной картины были сотрудниками вымышленного статистического учреждения. Фасад организации создатели «Служебного романа» позаимствовали у бывшего доходного дома А.С. Хомякова на Петровке, 3/6, внутренние интерьеры построили в павильонах «Мосфильма». В одном из углов съемочного павильона оборудовали телеаппаратную, где находился режиссер Эльдар Рязанов. Фильм снимали на четыре кинотелевизионные камеры, позволяющие одновременно записывать картинку и на видеоленту, и на кинопленку, поэтому Рязанов, сидевший за пультами и мониторами, мог в режиме онлайн просматривать отснятый материал.
Кроме того, такой многокамерный метод съемки экономил время, ведь раньше киношникам приходилось тратить драгоценные минуты на то, чтобы переставить единственную камеру с одного места на другое.
