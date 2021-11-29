Где происходит действие фильма «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

По сюжету, действие картины разворачивается в небольшой сибирской деревне. Режиссер Владимир Меньшов планировал снимать «Любовь и голуби» на берегу Байкала, в Иркутской области, но поездка в Сибирь оказалась съемочной группе не по карману. Тогда решено было искать подходящую натуру в Карелии, где Меньшов в молодости уже бывал на съемках в качестве стажера. Городок Медвежьегорск привлек внимание своим названием. По словам режиссера, оно обещало наличие на местности холмов и пригорков, которые хорошо впишутся в кадр. Однако, оказавшись непосредственно в Медвежьегорске, Меньшов не нашел здесь тех пейзажей, которые искал… пока не оказался на окраине, на берегу реки Кумса.