Где находится ресторан из «Бриллиантовой руки»?

Наш ответ:

Ресторана «Плакучая ива», в котором Геша Козодоев доводил Горбункова до «нужной кондиции», в реальности никогда не существовало. Декорации вымышленного заведения построили в павильонах «Мосфильма». Художники-постановщики выполнили свою работу на славу: глядя на интерьеры «Плакучей ивы», белоснежные скатерти и салфетки, эстраду, на которой выступал ансамбль, зрители и подумать не могли, что все это великолепие – простая декорация. Многие заведения в Краснодарском крае до сих пор поддерживают среди посетителей легенду, что именно в их стенах снимали сцены в «Плакучей иве», однако это всего лишь пиар-уловка. Кстати, внимательные зрители могут заметить, что среди официантов «Плакучей ивы» много солидных мужчин.