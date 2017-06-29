Меню
Где снимали фильм «Вурдалаки»?
Где снимали фильм «Вурдалаки»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Вурдалаки» (2016) снимали в Крыму, на территории исторического комплекса Чуфут-Кале.
факты о фильме
Вурдалаки
Сергей Голиков
27 июня 2020, 20:02
Что понравилось, так это пейзажи горного Крыма и озер, выбрано очень красивое место для съёмок - крымский исторический комплекс Чуфут-Кале, хотя, по сценарию, это Карпаты. Да и деревня смотрелась вполне себе натуралистично.
