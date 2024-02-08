Чья сказка "Бременские музыканты"?

Меню
Олег Скрынько 8 февраля 2024 Дата обновления: 8 февраля 2024
Наш ответ:

«Бременские музыканты» - это сказка, созданная братьями Гримм и впервые опубликованная во втором издании сборника «Детские и семейные сказки» в 1819 году. Она основана на рассказе немецкой сказочницы Доротеи Виманн и рассказывает о четырех обиженных домашних животных - осле, собаке, коте и петухе, которые отправились в город Бремен, чтобы начать новую жизнь в качестве музыкантов. Однако, не дойдя в один день до Бремена, они решили переночевать в лесу и случайно обнаружили разбойничью хижину. С помощью своих звуков они запугали разбойников, которые убежали, испуганные теми "ужасными созданиями". В результате разбойники больше не осмелились возвращаться, и бременские музыканты остались жить в лесной хижине.

Бременские музыканты
Бременские музыканты приключения, комедия, семейный
2023, Россия
6.0
