Чем закончился фильм "Один день"?

Наш ответ:

Фильм "Один день" с Энн Хэтэуэй описывает дружбу и романтические отношения двух главных героев, Декстера и Эммы. Они встречаются на выпускном вечере 15 июля 1988 года и решают остаться просто друзьями. Сюжет фильма показывает их жизнь 15 июля на протяжении 18 лет, когда они почти каждый год встречаются.

Они заняты своими жизнями, строят карьеры и заводят отношения с разными людьми, взрослеют, ищут себя.

И наконец встречаются снова и уже не могут скрывать, что любят друг друга.

Примерно через год они женятся. Ещё через 2 года Эмму насмерть сбивает машина. Эта концовка делает фильм особо драматичным и пронзительным.

В завершении фильма Декстер гуляет с дочерью 15 июля по тем местам, которые он посещал с Эммой более 20 лет назад, там, где они договорились оставаться друзьями.