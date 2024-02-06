Меню
Чем закончился фильм "Один день"?

Чем закончился фильм "Один день"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

Фильм "Один день" с Энн Хэтэуэй описывает дружбу и романтические отношения двух главных героев, Декстера и Эммы. Они встречаются на выпускном вечере 15 июля 1988 года и решают остаться просто друзьями. Сюжет фильма показывает их жизнь 15 июля на протяжении 18 лет, когда они почти каждый год встречаются.
Они заняты своими жизнями, строят карьеры и заводят отношения с разными людьми, взрослеют, ищут себя.
И наконец встречаются снова и уже не могут скрывать, что любят друг друга.
Примерно через год они женятся. Ещё через 2 года Эмму насмерть сбивает машина. Эта концовка делает фильм особо драматичным и пронзительным.
В завершении фильма Декстер гуляет с дочерью 15 июля по тем местам, которые он посещал с Эммой более 20 лет назад, там, где они договорились оставаться друзьями.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один день
Один день комедия, мелодрама
2011, Великобритания
7.0
