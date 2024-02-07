Чем заканчивается фильм "Холоп 2"?

Наш ответ:

В фильме "Холоп 2" речь идет о перевоспитании уже не мажора, а мажорки по имени Катя. Она также пребывает в исправительной деревне, где Гриша играет роль жениха ее не родной сестры. В ее новой жизни появляется злая мачеха. Начально Катя не верит, что она попала в прошлое, но затем для нее устраивают показательное наказание человека, и она принимает всё как факт.

Между Катей и Гришей возникает настоящая любовь. Затем начинается наступление французов, и Катя вместе с Гришей отправляется на войну, где она проявляет свою смелость и даже решает убить самого Наполеона. Художник, играющий роль Наполеона, оказывается в реальной опасности и раскрывает всю правду. Но Кате важнее всего отношения с Гришей. Фильм заканчивается романтическим катанием влюбленных на катере по реке Неве.