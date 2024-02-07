Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем заканчивается фильм "Холоп 2"?

Чем заканчивается фильм "Холоп 2"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 7 февраля 2024
Наш ответ:

В фильме "Холоп 2" речь идет о перевоспитании уже не мажора, а мажорки по имени Катя. Она также пребывает в исправительной деревне, где Гриша играет роль жениха ее не родной сестры. В ее новой жизни появляется злая мачеха. Начально Катя не верит, что она попала в прошлое, но затем для нее устраивают показательное наказание человека, и она принимает всё как факт.
Между Катей и Гришей возникает настоящая любовь. Затем начинается наступление французов, и Катя вместе с Гришей отправляется на войну, где она проявляет свою смелость и даже решает убить самого Наполеона. Художник, играющий роль Наполеона, оказывается в реальной опасности и раскрывает всю правду. Но Кате важнее всего отношения с Гришей. Фильм заканчивается романтическим катанием влюбленных на катере по реке Неве.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холоп 2
Холоп 2 комедия
2023, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше