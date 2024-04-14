Меню
Кто сыграл Бабу-ягу в фильме «Летучий корабль»?

Кто сыграл Бабу-ягу в фильме «Летучий корабль»?

Олег Скрынько 14 апреля 2024 Дата обновления: 14 апреля 2024
Наш ответ:

В сказочной картине «Летучий корабль», вышедшей в прокат 21 марта 2024 года, фигурируют разные фольклорные персонажи. Так, кроме всем известного Водяного, в картине появляются сразу пять Бабок-ежек. Критики и зрители отмечают, что эти лихие героини добавили фильму увлекательности и веселья. Кто же воплотил эти вариации Бабы-яги? В образе всех пяти колдуний предстал загримированный до неузнаваемости известный российский актер Данила Козловский. При этом на этапе постпроизводства его имя было удалено из титров из-за политической позиции артиста. Кроме того, таким же образом и по той же причине из фильма была исключена Ксения Раппопорт. Сообщается, что ее лицо было скрыто маской, созданной при помощи компьютерной графики.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Летучий корабль
Летучий корабль сказка
2024, Россия
4.0
