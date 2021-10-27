Кто озвучивает Джейсона Стэйтема в фильмах на русском языке?

Меню
Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

В большинстве фильмов Джейсона Стэйтема озвучивает актер Владимир Зайцев, тот же человек, голосом которого чаще всего говорят герои Роберта Дауни-младшего. Впервые Зайцев озвучил его в 2009 году, поработав над картиной «13». Сейчас Стэйтем озвучивается Зайцевым в самых популярных фильмах и франшизах, хотя в некоторых более ранних фильмах его также озвучивал актер дубляжа Александр Рахленко, который является голосом Хью Джекмана и Николаса Кейджа.

Существуют фильмы, где персонажи Стэйтема озвучены другими актерами.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 9
Форсаж 9 боевик, криминал
2021, США
6.0
Гнев человеческий
Гнев человеческий криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
7.0
Профессионал
Профессионал боевик, триллер
2011, США / Австралия
7.0
