Кто озвучивает Джейсона Стэйтема в фильмах на русском языке?

В большинстве фильмов Джейсона Стэйтема озвучивает актер Владимир Зайцев, тот же человек, голосом которого чаще всего говорят герои Роберта Дауни-младшего. Впервые Зайцев озвучил его в 2009 году, поработав над картиной «13». Сейчас Стэйтем озвучивается Зайцевым в самых популярных фильмах и франшизах, хотя в некоторых более ранних фильмах его также озвучивал актер дубляжа Александр Рахленко, который является голосом Хью Джекмана и Николаса Кейджа.
Существуют фильмы, где персонажи Стэйтема озвучены другими актерами.
