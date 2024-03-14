Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 3 сезон аниме "Благословение небожителей"?

Когда выйдет 3 сезон аниме "Благословение небожителей"?

Олег Скрынько 14 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Дата выхода третьего сезона аниме «Благословенные небожители» еще не была анонсирована. Финальная серия второго сезона вышла на телеэкраны лишь зимой этого года, поэтому рассчитывать на скорое появление продолжения не стоит. Напомним, что премьера первого сезона состоялась в 2020 году, то есть четыре года назад.

По сюжету в давние времена, 800 лет назад, Се Лянь был принцем королевства Сяньле, покорившим сердца своих подданных. В юном возрасте он уже дважды поднимался на небеса, но дважды был изгнан оттуда. Теперь, в третий раз, когда он вновь взлетает, его восхождение становится объектом насмешек всех трех царств. В своем первом задании как небожителя он встречает таинственного демона, владыку призраков, который затеивает ужасные интриги в небесах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Благословение небожителей
Благословение небожителей драма, аниме , фэнтези, мелодрама
2020, Китай/Таиланд
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше