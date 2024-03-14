Когда выйдет 3 сезон аниме "Благословение небожителей"?

Наш ответ:

Дата выхода третьего сезона аниме «Благословенные небожители» еще не была анонсирована. Финальная серия второго сезона вышла на телеэкраны лишь зимой этого года, поэтому рассчитывать на скорое появление продолжения не стоит. Напомним, что премьера первого сезона состоялась в 2020 году, то есть четыре года назад.



По сюжету в давние времена, 800 лет назад, Се Лянь был принцем королевства Сяньле, покорившим сердца своих подданных. В юном возрасте он уже дважды поднимался на небеса, но дважды был изгнан оттуда. Теперь, в третий раз, когда он вновь взлетает, его восхождение становится объектом насмешек всех трех царств. В своем первом задании как небожителя он встречает таинственного демона, владыку призраков, который затеивает ужасные интриги в небесах.