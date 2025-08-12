Кто исполняет роли в фильме «Тысяча поцелуев»?

«Тысяча поцелуев» — малоизвестный фильм совместного производства США и Великобритании.
Сюжет следующий:
Миа Сельва становится свидетельницей того, как пожилая соседка сводит счёты с жизнью. Рядом с её телом на тротуаре Миа находит снимки Людвига Жиру — своего бывшего возлюбленного, а в квартире погибшей обнаруживает множество собственных вещей. Отправившись в путешествие во времени, она постепенно восстанавливает цепочку событий, приведших женщину к трагическому исходу.
Фильм впервые показали 29 сентября 2011 года на британском кинофестивале Raindance. В прокат Великобритании и Ирландии он вышел 15 июня 2012 года, а на DVD поступил в продажу 4 февраля 2013 года. В США релиз на DVD и в цифровом формате состоялся 6 августа 2013 года.
