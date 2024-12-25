Кто играл Базза в фильме "Один дома"?

Наш ответ:

В фильме «Один дома» роль Базза Маккалистера исполнил американский актёр Девин Рэтрей. Он родился 11 января 1977 года в Нью-Йорке и начал актёрскую карьеру в девятилетнем возрасте. Помимо знаменитой роли в «Один дома», Рэтрей также известен по фильмам «Небраска», «Голубые руины» и «Кими». Кроме актёрства, он является музыкантом и участником группы «Маленький Билл и Бэклийцы», где выступает как автор песен, вокалист и гитарист.

Сколько лет Баззу из «Один дома»?

В первой части франшизы Баззу Маккалистеру 14 лет.

Во второй части ему 15 лет.

По сюжету он — старший сын Питера и Кейт Маккалистеров, а также старший брат Кевина и Джеффа. Его возраст и характер подчёркиваются склонностью к задиристости и самоуверенности, что делает его одним из ярких персонажей фильма.

Кто девушка Базза в «Один дома»?

В фильме упоминается девушка Базза, чью фотографию он хранил в сундуке. По сюжету, Кевин случайно находит фото, замечает, что девушка выглядит довольно необычно, и выражает своё отвращение. Однако на снимке изображена вовсе не девушка.

Режиссёр Крис Коламбус решил не использовать фото настоящей девушки, чтобы избежать насмешек.

Вместо этого было решено заменить «девушку» на фотографии на сына художественного руководителя фильма, на которого одели парик и переодели специально для съёмки.

Особенности характера Базза Маккалистера

Базз показан как типичный старший брат-задира: эгоистичный, жадный и насмешливый.

Он любит подшучивать над младшим братом Кевином, включая случаи с кражей пиццы или унижениями на рождественском представлении.

У него есть положительные качества: он способен проявлять смелость и заботу о семье.

Отличительные черты Базза: любовь к пауку-тарантулу и склонность к рассказам пугающих историй о соседе Марли.

Например, он поддержал Кевина после событий первого фильма, показывая, что, несмотря на задиристость, забота о семье важна для него.