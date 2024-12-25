Меню
Кто играл Базза в фильме "Один дома"?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме «Один дома» роль Базза Маккалистера исполнил американский актёр Девин Рэтрей. Он родился 11 января 1977 года в Нью-Йорке и начал актёрскую карьеру в девятилетнем возрасте. Помимо знаменитой роли в «Один дома», Рэтрей также известен по фильмам «Небраска», «Голубые руины» и «Кими». Кроме актёрства, он является музыкантом и участником группы «Маленький Билл и Бэклийцы», где выступает как автор песен, вокалист и гитарист.

Сколько лет Баззу из «Один дома»?

  • В первой части франшизы Баззу Маккалистеру 14 лет.
  • Во второй части ему 15 лет.

По сюжету он — старший сын Питера и Кейт Маккалистеров, а также старший брат Кевина и Джеффа. Его возраст и характер подчёркиваются склонностью к задиристости и самоуверенности, что делает его одним из ярких персонажей фильма.

Кто девушка Базза в «Один дома»?

В фильме упоминается девушка Базза, чью фотографию он хранил в сундуке. По сюжету, Кевин случайно находит фото, замечает, что девушка выглядит довольно необычно, и выражает своё отвращение. Однако на снимке изображена вовсе не девушка.

  • Режиссёр Крис Коламбус решил не использовать фото настоящей девушки, чтобы избежать насмешек.
  • Вместо этого было решено заменить «девушку» на фотографии на сына художественного руководителя фильма, на которого одели парик и переодели специально для съёмки.

Особенности характера Базза Маккалистера

  • Базз показан как типичный старший брат-задира: эгоистичный, жадный и насмешливый.
  • Он любит подшучивать над младшим братом Кевином, включая случаи с кражей пиццы или унижениями на рождественском представлении.
  • У него есть положительные качества: он способен проявлять смелость и заботу о семье.
  • Отличительные черты Базза: любовь к пауку-тарантулу и склонность к рассказам пугающих историй о соседе Марли.

Например, он поддержал Кевина после событий первого фильма, показывая, что, несмотря на задиристость, забота о семье важна для него.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
