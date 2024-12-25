Кто играл Базза в фильме "Один дома"?

В фильме «Один дома» роль Базза Маккалистера исполнил американский актёр Девин Рэтрей. Он родился 11 января 1977 года в Нью-Йорке и начал актёрскую карьеру в девятилетнем возрасте. Помимо знаменитой роли в «Один дома», Рэтрей также известен по фильмам «Небраска», «Голубые руины» и «Кими». Кроме актёрства, он является музыкантом и участником группы «Маленький Билл и Бэклийцы», где выступает как автор песен, вокалист и гитарист.
По сюжету он — старший сын Питера и Кейт Маккалистеров, а также старший брат Кевина и Джеффа. Его возраст и характер подчёркиваются склонностью к задиристости и самоуверенности, что делает его одним из ярких персонажей фильма.
В фильме упоминается девушка Базза, чью фотографию он хранил в сундуке. По сюжету, Кевин случайно находит фото, замечает, что девушка выглядит довольно необычно, и выражает своё отвращение. Однако на снимке изображена вовсе не девушка.
Например, он поддержал Кевина после событий первого фильма, показывая, что, несмотря на задиристость, забота о семье важна для него.
