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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Миммо Боррелли
Mimmo Borrelli
Киноафиша
Персоны
Миммо Боррелли
Миммо Боррелли
Mimmo Borrelli
Дата рождения
7 мая 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.6
Mimì - Il principe delle tenebre
(2023)
6.0
Пропала собака
(2025)
6.0
Дузе
(2025)
Фильмография Миммо Боррелли
6
Дузе
Duse
биография, драма, исторический
2025, Франция / Италия
6
Пропала собака
Io non ti lascio solo
комедия
2025, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Mimì - Il principe delle tenebre
Mimì - Il principe delle tenebre
драма, ужасы, мелодрама
2023, Италия
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