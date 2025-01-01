Абель Самора

Почему фильм «Рэмбо: Первая кровь» назвали именно так? Бой начал вовсе не Сталлоне, и это нам не дают забыть

Почему Соколовский уехал в ОАЭ? Так еще российское кино не снимали — режиссер «Мажора в Дубае» объяснил выбор места для съемок

«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма

Данелию просили переехать в США, сценарий писали под Высоцкого: о двойном дне «Афони» и многом другом – в интервью с Александром Шпагиным к 50-летию легендарной трагикомедии

Любимый миллионами Человек-паук сыграет оборотня Люпина? Актер не отрицает и уже пересматривает «Поттериану»

«Смотришь, не отрываясь»: российский «голос» Тандзиро и Сукуны обожает эти 3 аниме – «Клинок» и «Магичку» тут не найдете

Про шашлык и женские руки все помнят: но 9 других цитат из «Москва слезам не верит» знают только истинные фанаты

Не драгоценности из Лувра, но тоже красиво: вспомните 5 фильмов СССР по украшениям героинь (тест)

Лучшая серия в истории экранизаций «Шерлока» вышла ровно 11 лет назад: ни до, ни после ничего лучше не сняли (даже в СССР с Ливановым)

Тест для выросших на советском кино: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов по платьям в горошек