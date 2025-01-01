Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Абель Самора
Abril Zamora
Киноафиша
Персоны
Абель Самора
Абель Самора
Abril Zamora
Дата рождения
11 ноября 1981
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Серданьола-дель-Вальес, Испания
Популярные фильмы
7.7
Элита
(2018)
6.8
Вся жизнь впереди
(2020)
6.6
Mimì - Il principe delle tenebre
(2023)
Фильмография Абель Самора
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Ужасы
Год
Все
2024
2023
2020
2019
2018
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актриса
4
Сценарист
1
Чуть дыша
драма
2024, Испания
6.6
Mimì - Il principe delle tenebre
Mimì - Il principe delle tenebre
драма, ужасы, мелодрама
2023, Италия
6.8
Вся жизнь впереди
La vita davanti a sé / The Life Ahead
драма
2020, Италия
5.3
Кого бы вы взяли на необитаемый остров?
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
драма
2019, Испания
7.7
Элита
драма, криминал, детектив
2018, США
Почему фильм «Рэмбо: Первая кровь» назвали именно так? Бой начал вовсе не Сталлоне, и это нам не дают забыть
Почему Соколовский уехал в ОАЭ? Так еще российское кино не снимали — режиссер «Мажора в Дубае» объяснил выбор места для съемок
«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма
Данелию просили переехать в США, сценарий писали под Высоцкого: о двойном дне «Афони» и многом другом – в интервью с Александром Шпагиным к 50-летию легендарной трагикомедии
Любимый миллионами Человек-паук сыграет оборотня Люпина? Актер не отрицает и уже пересматривает «Поттериану»
«Смотришь, не отрываясь»: российский «голос» Тандзиро и Сукуны обожает эти 3 аниме – «Клинок» и «Магичку» тут не найдете
Про шашлык и женские руки все помнят: но 9 других цитат из «Москва слезам не верит» знают только истинные фанаты
Не драгоценности из Лувра, но тоже красиво: вспомните 5 фильмов СССР по украшениям героинь (тест)
Лучшая серия в истории экранизаций «Шерлока» вышла ровно 11 лет назад: ни до, ни после ничего лучше не сняли (даже в СССР с Ливановым)
Тест для выросших на советском кино: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов по платьям в горошек
Не только Эдвард из «Сумерек»: кого Роберт Паттинсон сыграл в «Гарри Поттере» – он «сильный, но тихий тип»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667