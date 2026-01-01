Оповещения от Киноафиши
Марчелло Маццарелла
Marcello Mazzarella
Дата рождения
18 октября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Эриче, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Счастливые дни
(2023)
6.9
Мятежная сицилийка
(2008)
6.7
Обретенное время
(1999)
Фильмография Марчелло Маццарелла
7
Фильмы
7
Актер
7
6
Дузе
Duse
биография, драма, исторический
2025, Франция / Италия
6.3
Безумный гений
Eterno visionario
драма
2024, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
7.2
Счастливые дни
Giorni Felici
драма
2023, Италия
Смотреть трейлер
5.5
Друг (Франциск Ассизский и его братья)
L'ami (François d'Assise et ses frères)
драма
2016, Франция / Италия / Бельгия
4.4
Виктор
Viktor
боевик, триллер
2014, Франция / Россия
Смотреть трейлер
6.9
Мятежная сицилийка
Siciliana ribelle, La
драма
2008, Италия
6.7
Обретенное время
Le temps retrouvé
мелодрама
1999, Франция / Португалия / Италия
