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Юя Хиросэ Yuya Hirose
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Юя Хиросэ

Yuya Hirose

Дата рождения
9 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тиба, Япония
Рост
173 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Веселая защита владений беспечного лорда 7.9
Веселая защита владений беспечного лорда (2026)
Колдунья в погонах 7.7
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Не издевайся, Нагаторо 7.1
Не издевайся, Нагаторо (2021)

Фильмография Юя Хиросэ

Веселая защита владений беспечного лорда 7.9
Веселая защита владений беспечного лорда
аниме , фэнтези, приключения, комедия 2026, Япония
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Истинные чудотворные рыцари
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