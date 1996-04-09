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Фильмография
Юя Хиросэ
Yuya Hirose
Киноафиша
Персоны
Юя Хиросэ
Юя Хиросэ
Yuya Hirose
Дата рождения
9 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тиба, Япония
Рост
173 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Веселая защита владений беспечного лорда
(2026)
7.7
Колдунья в погонах
(2017)
7.1
Не издевайся, Нагаторо
(2021)
Фильмография Юя Хиросэ
7.9
Веселая защита владений беспечного лорда
аниме , фэнтези, приключения, комедия
2026, Япония
Истинные чудотворные рыцари
аниме , фантастика, боевик
2026, Япония
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Вампир не умеет правильно сосать
аниме , комедия, мелодрама
2025, Япония
7.1
Раб спецотряда демонического города
аниме , фэнтези
2024, Япония
5.8
Закусочная
комедия, аниме
2024, Япония
6.2
Детская Делико
аниме , фэнтези
2024, Япония
6.7
Негативный позитивный рыбак
драма, комедия, аниме
2024, Япония
6.9
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
аниме , фэнтези
2024, Япония
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