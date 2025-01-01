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Постер сериала Вампир не умеет правильно сосать
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Киноафиша Сериалы Вампир не умеет правильно сосать

Вампир не умеет правильно сосать (2025 - …)

Chanto Suenai Kyuuketsuki-chan 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 0 сезонов

О чем сериал

 Переведенная ученица Луна Исикава быстро становится центром внимания, и обыкновенному парню Тацуте Отори, казалось бы, никогда не удастся с ней познакомиться. К счастью, судьба распоряжается иначе. Занимаясь вместе уборкой класса, он узнает, что Луна — вовсе не та загадочная и собранная девушка, какой её все считают. Она — вампиресса, которая не умеет высасывать кровь, а голод утоляет поеданием сладостей. Сердобольный юноша предлагает в качестве решения проблемы регулярный доступ к собственной шее. Ребята постепенно движутся к цели, совершенствуя навыки Луны с каждым укусом.

 

Вампир не умеет правильно сосать - teaser
Вампир не умеет правильно сосать  teaser
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