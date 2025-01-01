Переведенная ученица Луна Исикава быстро становится центром внимания, и обыкновенному парню Тацуте Отори, казалось бы, никогда не удастся с ней познакомиться. К счастью, судьба распоряжается иначе. Занимаясь вместе уборкой класса, он узнает, что Луна — вовсе не та загадочная и собранная девушка, какой её все считают. Она — вампиресса, которая не умеет высасывать кровь, а голод утоляет поеданием сладостей. Сердобольный юноша предлагает в качестве решения проблемы регулярный доступ к собственной шее. Ребята постепенно движутся к цели, совершенствуя навыки Луны с каждым укусом.