Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эшлин Пол
Aislinn Paul
Киноафиша
Персоны
Эшлин Пол
Эшлин Пол
Aislinn Paul
Дата рождения
5 марта 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Частные сыщики
(2016)
7.0
Скажи мне, что любишь меня
(2007)
5.6
Комната 104
(2017)
Фильмография Эшлин Пол
5.6
Комната 104
драма, ужасы, триллер
2017, США
7.2
Частные сыщики
драма, комедия, криминал
2016, Канада
Жуть
драма, ужасы, триллер
2016, США
7
Скажи мне, что любишь меня
драма, мелодрама
2007, США
Показать еще
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить