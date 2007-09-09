Психологическая драма HBO, десять лет назад вызвавшая острую реакцию, по-прежнему смотрится очень современно. Захватывающее и фантастически откровенное исследование семейной жизни на примере трех пар. Это совершенно обычные люди разных возрастов и с разными стадиями отношений, в которых что-то пошло не так. Недавно помолвленные молодые Джейми и Хьюго влюблены друг в друга, при этом пока не очень разбираются в понятии «супружеская верность». У Кэролин и Палек все замечательно, но мечта о ребенке никак не исполняется. В семье счастливых родителей Кэти и Дэвида не хватает только одного – времени заняться любовью. Все они готовы бороться за свои отношения, даже если для этого им придется заглянуть в самые далекие уголки своей души. Справиться с непониманием, обидами и найти гармонию им будет помогать психотерапевт Мэй Фостер. Несмотря на зрелый возраст, их отношения с мужем кажутся идеальными.