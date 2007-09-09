Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Скажи мне, что любишь меня
Постер сериала Скажи мне, что любишь меня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Скажи мне, что любишь меня

Скажи мне, что любишь меня (2007 - 2007)

Tell Me You Love Me 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

Психологическая драма HBO, десять лет назад вызвавшая острую реакцию, по-прежнему смотрится очень современно. Захватывающее и фантастически откровенное исследование семейной жизни на примере трех пар. Это совершенно обычные люди разных возрастов и с разными стадиями отношений, в которых что-то пошло не так. Недавно помолвленные молодые Джейми и Хьюго влюблены друг в друга, при этом пока не очень разбираются в понятии «супружеская верность». У Кэролин и Палек все замечательно, но мечта о ребенке никак не исполняется. В семье счастливых родителей Кэти и Дэвида не хватает только одного – времени заняться любовью. Все они готовы бороться за свои отношения, даже если для этого им придется заглянуть в самые далекие уголки своей души. Справиться с непониманием, обидами и найти гармонию им будет помогать психотерапевт Мэй Фостер. Несмотря на зрелый возраст, их отношения с мужем кажутся идеальными.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Cynthia Mort
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Адам Скотт
Адам Скотт Palek
Джейн Александр Dr. May Foster
Кэтрин Таун Mason
Люк Кирби
Люк Кирби Hugo
Элли Уокер Katie
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Скажи мне, что любишь меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App