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Монин Чан Morning Chang
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Монин Чан

Morning Chang

Дата рождения
3 октября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Из-за тебя бьется мое сердце 6.6
Из-за тебя бьется мое сердце (2021)
Привет, мистер Миллиардер 6.2
Привет, мистер Миллиардер (2018)
Охотники за деньгами 5.5
Охотники за деньгами (2025)

Фильмография Монин Чан

Охотники за деньгами 5.5
Охотники за деньгами Lie jin · You xi
боевик, триллер 2025, Китай / Гонконг
Смотреть трейлер
Из-за тебя бьется мое сердце 6.6
Из-за тебя бьется мое сердце
драма, мелодрама, дорама 2021, Китай
Привет, мистер Миллиардер 6.2
Привет, мистер Миллиардер Xi hong shi shou fu
комедия, мелодрама 2018, Китай
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