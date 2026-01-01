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Фильмография
Монин Чан
Morning Chang
Киноафиша
Персоны
Монин Чан
Монин Чан
Morning Chang
Дата рождения
3 октября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Из-за тебя бьется мое сердце
(2021)
6.2
Привет, мистер Миллиардер
(2018)
5.5
Охотники за деньгами
(2025)
Фильмография Монин Чан
5.5
Охотники за деньгами
Lie jin · You xi
боевик, триллер
2025, Китай / Гонконг
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Из-за тебя бьется мое сердце
драма, мелодрама, дорама
2021, Китай
6.2
Привет, мистер Миллиардер
Xi hong shi shou fu
комедия, мелодрама
2018, Китай
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