Научная сотрудница, живущая только работой, постепенно сближается с новым привлекательным коллегой. Он же преследует в компании свои тайные цели, в которые неожиданно вмешивается любовь. Китайская романтическая драма со шпионскими интригами и красивым дуэтом Виктории Сун и Лео Ло.

Цю Цзя Нин посвятила себя науке. Вернувшись из-за границы, она получила работу в одной из ведущих фармацевтических корпораций Китая, где проводятся исследования мирового значения. Но даже её прагматичный ум не может выстоять против обаяния новичка Чжоу Сяо Шаня. Сдержанный, проницательный и харизматичный Чжоу переворачивает её размеренную жизнь. И кажется, это взаимно. Слишком поздно Цю Цзя понимает, что плохо знает человека, в которого влюбилась. На самом деле, Чжоу проник в компанию, чтобы выкрасть секретную информацию о научных исследованиях. Теперь им обоим предстоит сделать непростой выбор между своим делом и чувствами.