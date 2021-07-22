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Постер сериала Из-за тебя бьется мое сердце
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Киноафиша Сериалы Из-за тебя бьется мое сердце

Из-за тебя бьется мое сердце (2021 - 2021)

Broker 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Jiangsu TV
Продолжительность сериала 31 час 30 минут

О чем сериал

Научная сотрудница, живущая только работой, постепенно сближается с новым привлекательным коллегой. Он же преследует в компании свои тайные цели, в которые неожиданно вмешивается любовь. Китайская романтическая драма со шпионскими интригами и красивым дуэтом Виктории Сун и Лео Ло.

Цю Цзя Нин посвятила себя науке. Вернувшись из-за границы, она получила работу в одной из ведущих фармацевтических корпораций Китая, где проводятся исследования мирового значения. Но даже её прагматичный ум не может выстоять против обаяния новичка Чжоу Сяо Шаня. Сдержанный, проницательный и харизматичный Чжоу переворачивает её размеренную жизнь. И кажется, это взаимно. Слишком поздно Цю Цзя понимает, что плохо знает человека, в которого влюбилась. На самом деле, Чжоу проник в компанию, чтобы выкрасть секретную информацию о научных исследованиях. Теперь им обоим предстоит сделать непростой выбор между своим делом и чувствами.

В ролях
В ролях
Виктория Сун
Лу Юньси
Сюй Кайчэн
Цзян Сюэмин
Сунь Цзяюй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Из-за тебя бьется мое сердце - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 42 эпизода
 
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