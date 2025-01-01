Меню
О персоне
Фильмография
Али Ипин
Ali Ipin
Али Ипин
Али Ипин
Ali Ipin
Дата рождения
21 декабря 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
0.0
Чисто платонически: Отель «Голубая луна»
(2025)
Фильмография Али Ипин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Чисто платонически: Отель «Голубая луна»
драма, комедия
2025, Турция
