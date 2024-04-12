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Поездка в Бодрум
Поездка в Бодрум
Bodrum Seferi
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
Турция
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
12 апреля 2024
Дата выхода
2 мая 2024
Азербайджан
12+
12 апреля 2024
Турция
10+
Сборы в мире
$7 736
Другие названия
Bodrum Seferi
Режиссер
Recep Akdag
В ролях
Taner Ayyildiz
Sarp Bozkurt
Асуман Дабак
Despina Guler
Ахмет Дурсун
Все актеры и съемочная группа
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