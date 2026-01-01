Оповещения от Киноафиши
Мехмет Озгюр
Дата рождения
30 августа 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Коркутели, Анталия, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Bir Cumhuriyet Şarkısı 8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)
Независимость или смерть 7.5
Независимость или смерть (2020)
Алп-Арслан: Великий Сельджук 7.5
Алп-Арслан: Великий Сельджук (2021)

Фильмография Мехмет Озгюр

Жанр
Год
Восьмая семья
Восьмая семья
мелодрама 2025, Турция
Чисто платонически: Отель «Голубая луна» 5.1
Чисто платонически: Отель «Голубая луна»
драма, комедия 2025, Турция
Глаза Черного моря 6.4
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама 2025, Турция
Bir Cumhuriyet Şarkısı 8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı Bir Cumhuriyet Şarkısı
драма, исторический 2024, Турция
Ограбление 4.8
Ограбление
драма 2023, Турция
Смертельный мир 2 7.1
Смертельный мир 2 Ölümlü Dünya 2
комедия 2023, Турция
5.9
Я хочу хорошие новости Müjdemi Isterim
комедия 2022, Турция
Алп-Арслан: Великий Сельджук 7.5
Алп-Арслан: Великий Сельджук
боевик, военный, исторический 2021, Турция
Пробуждение: Великие Сельджуки 7.4
Пробуждение: Великие Сельджуки
боевик, военный, исторический 2020, Турция
Независимость или смерть 7.5
Независимость или смерть
драма, боевик, исторический 2020, Турция
Кораблекрушение 1890 7.2
Кораблекрушение 1890 Kainan 1890
исторический 2015, Япония / Турция
Королек – птичка певчая 7.2
Королек – птичка певчая
драма, мелодрама 2013, Турция
