Мехмет Озгюр
Мехмет Озгюр
Mehmet Özgür
Дата рождения
30 августа 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Коркутели, Анталия, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı
(2024)
7.5
Независимость или смерть
(2020)
7.5
Алп-Арслан: Великий Сельджук
(2021)
Фильмография Мехмет Озгюр
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2015
2013
Все
12
Фильмы
4
Сериалы
8
Актер
12
Восьмая семья
мелодрама
2025, Турция
5.1
Чисто платонически: Отель «Голубая луна»
драма, комедия
2025, Турция
6.4
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама
2025, Турция
8.1
Bir Cumhuriyet Şarkısı
Bir Cumhuriyet Şarkısı
драма, исторический
2024, Турция
4.8
Ограбление
драма
2023, Турция
7.1
Смертельный мир 2
Ölümlü Dünya 2
комедия
2023, Турция
5.9
Я хочу хорошие новости
Müjdemi Isterim
комедия
2022, Турция
7.5
Алп-Арслан: Великий Сельджук
боевик, военный, исторический
2021, Турция
7.4
Пробуждение: Великие Сельджуки
боевик, военный, исторический
2020, Турция
7.5
Независимость или смерть
драма, боевик, исторический
2020, Турция
7.2
Кораблекрушение 1890
Kainan 1890
исторический
2015, Япония / Турция
7.2
Королек – птичка певчая
драма, мелодрама
2013, Турция
