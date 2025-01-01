Меню
О персоне
Фильмография
Ким Ми-джи
Kim Mi-ji
Киноафиша
Персоны
Ким Ми-джи
Ким Ми-джи
Kim Mi-ji
Дата рождения
15 марта 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Популярные фильмы
0.0
Ты и все остальное
(2025)
Фильмография Ким Ми-джи
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Ты и все остальное
драма
2025, Южная Корея
