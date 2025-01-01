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Ким Го-ын
Kim Go-eun
Киноафиша
Персоны
Ким Го-ын
Ким Го-ын
Kim Go-eun
Дата рождения
2 июля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
8.8
Сыр в мышеловке
(2016)
8.0
Демон
(2016)
7.6
Проклятие. Зов могилы
(2024)
Билеты
Фильмография Ким Го-ын
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2022
2021
2016
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актриса
6
7.6
Проклятие. Зов могилы
Pamyo
ужасы, детектив, триллер
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Герой
Yeong-ung
биография, драма, исторический
2022, Южная Корея
Клетки Ю-ми
комедия, мелодрама
2021, Южная Корея
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8
Демон
драма, фэнтези, мелодрама
2016, Южная Корея
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8.8
Сыр в мышеловке
драма, комедия, мелодрама
2016, Южная Корея
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7.3
Бабушка Ке-чхун
Canola / Gyechoonhalmang
драма
2016, Южная Корея
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Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
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