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Ким Го-ын
Ким Го-ын Kim Go-eun
Киноафиша Персоны Ким Го-ын

Ким Го-ын

Kim Go-eun

Дата рождения
2 июля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сеул, Республика Корея

Популярные фильмы

Сыр в мышеловке 8.8
Сыр в мышеловке (2016)
Демон 8.0
Демон (2016)
Проклятие. Зов могилы 7.6
Проклятие. Зов могилы (2024)

Фильмография Ким Го-ын

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 3 Сериалы 3 Актриса 6
Проклятие. Зов могилы 7.6
Проклятие. Зов могилы Pamyo
ужасы, детектив, триллер 2024, Южная Корея
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Билеты
Герой 6.3
Герой Yeong-ung
биография, драма, исторический 2022, Южная Корея
Клетки Ю-ми
Клетки Ю-ми
комедия, мелодрама 2021, Южная Корея
Демон 8
Демон
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Южная Корея
Сыр в мышеловке 8.8
Сыр в мышеловке
драма, комедия, мелодрама 2016, Южная Корея
Бабушка Ке-чхун 7.3
Бабушка Ке-чхун Canola / Gyechoonhalmang
драма 2016, Южная Корея
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