Бьёргвин Франц Гисласон Björgvin Franz Gíslason
Киноафиша Персоны Бьёргвин Франц Гисласон

Бьёргвин Франц Гисласон

Björgvin Franz Gíslason

Дата рождения
9 декабря 1977
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Рейкьявик, Исландия

Популярные фильмы

Король и завоеватель 0.0
Король и завоеватель (2025)

Фильмография Бьёргвин Франц Гисласон

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Король и завоеватель
Король и завоеватель
драма, исторический 2025, Великобритания
