Бьёргвин Франц Гисласон
Björgvin Franz Gíslason
Киноафиша
Персоны
Бьёргвин Франц Гисласон
Бьёргвин Франц Гисласон
Björgvin Franz Gíslason
Дата рождения
9 декабря 1977
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Популярные фильмы
0.0
Король и завоеватель
(2025)
Фильмография Бьёргвин Франц Гисласон
Жанр
Все
Драма
Исторический
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Король и завоеватель
драма, исторический
2025, Великобритания
