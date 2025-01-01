Меню
О персоне
Фильмография
Вальдимар Ёрн Флигенринг
Valdimar Örn Flygenring
Вальдимар Ёрн Флигенринг
Вальдимар Ёрн Флигенринг
Valdimar Örn Flygenring
Дата рождения
5 июля 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Популярные фильмы
6.9
Можжевеловое дерево
(1990)
0.0
Король и завоеватель
(2025)
Фильмография Вальдимар Ёрн Флигенринг
Жанр
Все
Драма
Исторический
Фэнтези
Год
Все
2025
1990
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Король и завоеватель
драма, исторический
2025, Великобритания
6.9
Можжевеловое дерево
The Juniper Tree
драма, фэнтези
1990, Исландия
